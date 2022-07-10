Pazar ilçesine bağlı Doğancalı köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammad Rasoul Turkmen, bir gün önce sürü otlatmak için Akdağ bölgesindeki yaylaya gitti. Havanın kararmasına rağmen Turkmen ve sürü geri dönmedi. Bölgeye giden köylüler, sürüyü otlarken buldu, ancak Türkmen'e ulaşamadı. Köylüler durumu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma İz Takip Köpeği 'Talan'ın da kullanıldığı arama çalışmalarında Türkmen'in izine rastlanmadı.Mohammad Rasoul Turkmen'i arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Afganistan uyruklu çobandan haber alınamıyor - Son Dakika

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