Son Dakika Haberleri: Afganistan Uyruklu Fetö'cüye Hapis Cezası

Afganistan Uyruklu Fetö'cüye Hapis Cezası

1 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan Afganistan uyruklu sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Afganistan Uyruklu Fetö'cüye Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan Afganistan uyruklu sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Saıd Agha S. ile avukatı hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda örgütle hiçbir alakasının olmadığını ifade eden sanık, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylemişti. Karar duruşmasında son sözü sorulan Afgan sanık beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırarak, 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

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