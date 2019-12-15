Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Son Dakika

Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

6 saat önce

Tokat'ın Almus ilçesinde Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Tokat'ın Almus ilçesinde Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, eski Almus mevkisinde silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Afganistan uyruklu Nizam Nazari'ye (19) ait olduğunu belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Nazari'nin cesedi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Nazari'nin aynı yaştaki ev arkadaşının patronundan kaçmak için para ve araç istediği iddiası üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Afganistan, Almus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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