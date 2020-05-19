Afganistan uyruklu genç, traktör altına kalarak hayatı kaybetti - Son Dakika

Afganistan uyruklu genç, traktör altına kalarak hayatı kaybetti

Afganistan uyruklu genç, traktör altına kalarak hayatı kaybetti Yeni evli genç 1 yaşındaki bebeğini göremeden öldü Çalışmak için Türkiye'ye geldi, traktör altında kalarak can verdi Afganistan'dan çalışmak için geldiği Kocaeli'de kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır...

Afganistan uyruklu genç, traktör altına kalarak hayatı kaybetti, System.String[]

Afganistan uyruklu genç, traktör altına kalarak hayatı kaybetti

Yeni evli genç 1 yaşındaki bebeğini göremeden öldü

Çalışmak için Türkiye'ye geldi, traktör altında kalarak can verdi

KOCAELİ - Afganistan'dan çalışmak için geldiği Kocaeli'de kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan 26 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti. Şahsın yeni evli olduğu ve yeni doğan 1 yaşındaki bebeğini ise hiç görmediği öğrenildi.

Olay öğlen saatlerinde İzmit Gökçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afganistan'da yeni evlenen 26 yaşındaki Ali Muhammedi adlı şahıs, çalışmak için Kocaeli'nin İzmit ilçesine geldi. İzmit Gökçeler Mahallesi'nde tarım işlerinde çalışan Muhammedi, başkasına ait 41 LL 588 plakalı traktörle seyir halinde ilerlediği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Takla atan traktörün altına kalan Muhammedi, çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerine gelen ambulansla İzmit'te bulunan özel bir hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Afganistan uyruklu şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

Afganistan, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan uyruklu genç, traktör altına kalarak hayatı kaybetti - Son Dakika
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