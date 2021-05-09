Otomobilin çarptığı göçmen ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı göçmen ağır yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Afganistan uyruklu göçmen, karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı Afganistan uyruklu göçmen olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Afganistan'dan kaçarak yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen Afganlar'ın umut yolculuğu Diyarbakır'da son bulurken, Diyarbakır Otogarında bekleyen Afganistan uyruklu bir göçmen karşıdan karşıya geçtiği sırada 21 BT 900 plakalı hafif ticari otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

İsmi öğrenilemeyen Afagnistan uyruklu göçmen, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afganistan uyruklu göçmenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.