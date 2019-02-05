Afganistan Uyruklu Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
45 dakika önce
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, cami ve inşaatlardan musluklar ile araçların akülerini çalan Afganistan uyruklu 9 kişi ile 2 kardeş yakalandı.
KOCAELİ'nin Çayırova
ilçesinde, cami ve inşaatlardan musluklar ile araçların akülerini çalan Afganistan
uyruklu 9 kişi ile 2 kardeş yakalandı. 9 Afgan'ın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatılırken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi. Kocaeli
'nin Çayırova ilçesinde polis, cami ve inşaatlardan musluklar, araçlardan akülerin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bu sabah saatlerinde Çayırova Yeni Mahalle
'de bir barakada yaşayan kişilere yönelik baskın düzenledi. Kardeş olan H.B. ve T.B. ile 9 Afgan gözaltına alındı. Eskiden kağıt toplayan, daha sonra kardeş olan H.B. ve T.B.'nin yönlendirmesi ise hırsızlık yaptıkları belirlenen 9 Afgan'ın sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından H.B. ve T.B. adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:20 Kaynak: DHA
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