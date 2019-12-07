Son Dakika Haberleri: Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, Afgan zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, Afgan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu T.N, Topraklık Mahallesi'ndeki polis ekibine iki kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Polis ekipleri, T.N'nin gösterdiği 573 Sokak'taki evde yaptıkları incelemede Afganistan uyruklu iki kişiyi biri boynundan, diğeri karnından bıçaklanmış halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, şahısların öldüğünü tespit etti.

T.N. gözaltına alındı, cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısının, cinayetin andından evden çıkıp polis merkezine doğru yürümesi çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Afganistan, Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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