Afganistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Afganistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da uyuşturucu sattığı iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli, tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu sattığı iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli, tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu Muhammed K'nin kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.

Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Ekipler Muhammed K.'yi il dışından getirdiği eroini satmaya çalışırken düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan Muhammed K. İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Afganistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Afganistan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:03 Kaynak: AA
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