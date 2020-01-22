Afganistan uyrukluyu darbedip kaçırdıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da, Afganistan uyruklu kişiyi darbedip otomobille kaçırdıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16 Ocak'ta bisikletiyle akraba ziyaretinden dönen Afgan Abdul Bakı Amamı'nın (31), Kalealtı Caddesi'nde darbedilerek zorla otomobile bindirilmesi, parasının gasbedilmesinin ardından seyir halindeki araçtan atılması üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu, olaya karıştığı öne sürülen Mehmet Ali I. (26), Rıdvan Ö. (25) ve Mehmet Özkan Ç. (21) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Amamı'nın iki kişi tarafından darbedilerek, yanlarına yaklaşan otomobile zorla bindirilip götürülme anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.