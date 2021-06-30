Üye Girişi
Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü - Son Dakika

Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü

30.06.2021 23:06
Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü, System.String[]

Afganistan ile Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan ile Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Rumsfeld'in ailesince yapılan yazılı açıklamada, eski Bakanın New Mexico'daki evinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Tarih onu 60 yıllık kamu hizmetinde olağanüstü başarılarıyla hatırlayacaktır ama onu en iyi tanıyanlar ve bundan dolayı da hayatı sonsuza kadar değişenler eşi Joyce'a, ailesi ve arkadaşlarına olan koşulsuz sevgisi ve ülkesine adadığı hayatındaki dürüstlüğü ile hatırlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Rumsfeld, Başkan Gerald Ford döneminde 1975-1977 yılları arasında Savunma Bakanlığı yapmıştı.

Kongre üyeliği ve ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği görevlerinde de bulunan Rumsfeld'in özel sektör ve kamu kariyerindeki en kritik dönem ise George W. Bush'un başkanlığında 2001-2006 yılları arasında Savunma Bakanlığı yaptığı dönemdi.

11 Eylül saldırıları sırasında bakanlık görevinde bulunan Rumsfeld, daha sonra Afganistan ve Irak'ın işgallerinde son derece kritik rol oynadı.

Saldırılardan hemen sonra, El Kaide yerine Irak'a savaş açma fikrini ortaya atan isim Rumsfeld'di ancak dönemin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Tommy Franks'ın El Kaide'nin Afganistan'da yuvalandığı ve savaşa oradan başlanması gerektiğine yönelik brifinginden sonra olayların seyri değişmiş ve gözler Afganistan'a dönmüştü.

Rumsfeld, daha sonra Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu iddiasını ortaya atmış ve bu ülkenin de işgaline zemin hazırlayan fitili ateşlemişti.

Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü
Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü
Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü
Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü
Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Rumsfeld, Afganistan, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım 00:38 Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler 00:11 Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda 23:40 Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda
Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor 22:36 Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor Uzun süredir firari olan 22:07 Uzun süredir firari olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş 17:38 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı 17:18 Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi         
00:55
Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı         
00:24
Doğal gaza yüzde 12 zam geldi Doğal gaza yüzde 12 zam geldi         
00:04
Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor         
22:49
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman         
17:01
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti         
13:59
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 06:12:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement