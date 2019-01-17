Afganistan ve Pakistan Liderlerinden Telefon Görüşmesi

Pakistan Devlet Başkanı İmran Khan ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai,bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan Devlet Başkanı İmran Khan ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai,bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki uzlaşma ve barış süreci değerlendirildi.



Pakistan Devlet Başkanı İmran Khan ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Afganistan tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki uzlaşma ve barış süreci çerçevesinde gerçekleştirilen son çalışmalar değerlendirildi. Ahmedzai görüşmede ayrıca Khan'ı uygun olan en yakın zamanda Afganistan'a beklediklerini belirtti. - İSLAMABAD

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