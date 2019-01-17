Son Dakika Haberleri: Afganistan ve Pakistan Liderlerinden Telefon Görüşmesi

Afganistan ve Pakistan Liderlerinden Telefon Görüşmesi

8 dakika önce

Pakistan Devlet Başkanı İmran Khan ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai,bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Afganistan ve Pakistan Liderlerinden Telefon Görüşmesi, System.String[]
Pakistan Devlet Başkanı İmran Khan ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai,bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki uzlaşma ve barış süreci değerlendirildi.

Pakistan Devlet Başkanı İmran Khan ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Afganistan tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki uzlaşma ve barış süreci çerçevesinde gerçekleştirilen son çalışmalar değerlendirildi. Ahmedzai görüşmede ayrıca Khan'ı uygun olan en yakın zamanda Afganistan'a beklediklerini belirtti. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

İmran Khan, Pakistan, Afganistan, Politika
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