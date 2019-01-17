Afganistan ve Pakistan Liderlerinden Telefon Görüşmesi
8 dakika önce
Pakistan Devlet Başkanı İmran Khan ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai,bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Pakistan Devlet Başkanı İmran Khan ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai,bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki uzlaşma ve barış süreci değerlendirildi.
Pakistan Devlet Başkanı İmran Khan ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Afganistan tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki uzlaşma ve barış süreci çerçevesinde gerçekleştirilen son çalışmalar değerlendirildi. Ahmedzai görüşmede ayrıca Khan'ı uygun olan en yakın zamanda Afganistan'a beklediklerini belirtti. - İSLAMABAD
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
Karne Korkusuyla Evden Kaçan Liseli 3 Kız, Cep Telefonu Sinyaliyle Bulundu
Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı
"Ya Borcunu Ver Ya Karını" Diyen Amcasını Öldürüp Üzerine Kamyonla Toprak Döktürdü
Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak