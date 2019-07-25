Son Dakika Haberleri: Afganistan yoksulluğun pençesinde, çocuklar okul yerine gün ağarmadan işe gidiyor
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Afganistan yoksulluğun pençesinde, çocuklar okul yerine gün ağarmadan işe gidiyor

13 dakika önce

Kamran, Afganistan'da daha henüz 10 yaşında bir çocuk. Her gün güneş doğmadan babası ve diğer akrabalarıyla birlikte başkent Kabil eteklerine işe gidiyor.

Kamran, Afganistan'da daha henüz 10 yaşında bir çocuk. Her gün güneş doğmadan babası ve diğer akrabalarıyla birlikte başkent Kabil eteklerine işe gidiyor.
Afganistan yoksulluğun pençesinde, çocuklar okul yerine gün ağarmadan işe gidiyor
Afganistan, Kabil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44 
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