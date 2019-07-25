Afganistan yoksulluğun pençesinde, çocuklar okul yerine gün ağarmadan işe gidiyor
13 dakika önce
Kamran, Afganistan'da daha henüz 10 yaşında bir çocuk. Her gün güneş doğmadan babası ve diğer akrabalarıyla birlikte başkent Kabil eteklerine işe gidiyor.
Kamran, Afganistan
'da daha henüz 10 yaşında bir çocuk. Her gün güneş doğmadan babası ve diğer akrabalarıyla birlikte başkent Kabil
eteklerine işe gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44
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