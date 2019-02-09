Son Dakika Haberleri: Afganistanlı 3 Kardeş Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Afganistanlı 3 Kardeş Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

21 dakika önce

Kırşehir'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Afganistan uyruklu 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Afganistanlı 3 Kardeş Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi, System.String[]
Kırşehir'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Afganistan uyruklu 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezine bağlı Toklumen köyünde aynı evde kalan Afganistanlı Hüseyin (31), Hasan (34) ve Mahmut Ahmedi'yi (35) ziyarete giden komşuları, kardeşlerin yerde baygın yattıklarını fark etti.

Kardeşleri evden dışarı çıkaran köylüler, durumu sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kardeş ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ahmedi kardeşlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Afganistan, Kırşehir, Güncel
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