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Afganistanlı atık toplayıcısı saldırıya uğradı! Saldıran üç kişiden biri Afgan tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Afganistanlı atık toplayıcısı saldırıya uğradı! Saldıran üç kişiden biri Afgan tarafından etkisiz hale getirildi

09.07.2021 11:21

Zeytinburnu'ndan metrobüse binen bir Afganistanlı, takip edildiği 3 kişi tarafından Gümüşpala Mahallesi'nde saldırıya uğradı. Kısa süren kavgadan sonra atık toplayıcısı olan Afgan, bir kişiyi yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Diğer ikisi ise olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan Afgan, 500 TL ile banka kartının kaçan kişiler tarafından alındığını iddia etti. Polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat 21.00 sıralarında Afganistanlılar arasında kavga çıktı. Metrobüsten inen 3 kişi, iddiaya göre takip ettikleri kişiye Gümüşpala Caddesi'nde saldırdı. Kısa süren kavganın ardından dayak yiyen kişi, kendisine saldıranlardan birisini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra yüz üstü yere yatırıp, ellerini arkadan tutarken üzerine oturdu. Diğer iki kişi ise kaçtı. Olay üzerine çevredekiler 112'yi arayarak polis ve sağlık görevlilerini çağırdı.

KAVGA SIRASINDA 500 TL, KİMLİK VE BANKA KARTINI ALDILAR

Kendisine saldıranı etkisiz hale getiren Afganlı, çevredekilere bu kişi ile kaçan 2 arkadaşının Zeytinburnu'ndan bu yana metrobüste kendisini takip ettiğini, araçtan inince bu kişilerin kendisine saldırarak 500 TL ile kimlik ve banka kartını aldıklarını öne sürdü. Gelen görevliler, tişörtü yırtılan, çeşitli yerlerinden darbe alan iki Afganlıdan birisini kontrol için hastaneye kaldırırken, diğerini polis merkezine götürerek, olayı soruşturmaya başladı.

Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
Afganistanlı atık toplayıcısı saldırıya uğradı! Saldıran üç kişiden biri Afgan tarafından etkisiz hale getirildi

Zeytinburnu, Türk Lirası, kavga, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afganistanlı atık toplayıcısı saldırıya uğradı! Saldıran üç kişiden biri Afgan tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Tuncay Öter: Çok başarılı, şimdi kendileri oyalanıyorlar ileride memleketin sahipleri gibi bizde saldıracaklar. Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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