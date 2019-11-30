Afganistanlı çoban çadırda ölü bulundu

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Gani'nin öldüğünü belirledi.

Sabah hayvanların otlatılmaya götürülmediğini fark eden çiftlik sahipleri, Gani'yi çadırında hareketsiz yatarken buldu.

Merkeze bağlı Akçaağıl köyünde bir hayvan çiftliğinde çalışan Abdul Gani (20), hayvanları otlattık sonra çadırında uyudu.

Kırşehir 'de Afganistan uyruklu çoban, çadırda ölü bulundu.

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