Afganistanlı çoban çadırda ölü bulundu
6 saat önce
Kırşehir'de Afganistan uyruklu çoban, çadırda ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:52 Kaynak: AA
Kırşehir'de Afganistan uyruklu çoban, çadırda ölü bulundu.
Merkeze bağlı Akçaağıl köyünde bir hayvan çiftliğinde çalışan Abdul Gani (20), hayvanları otlattık sonra çadırında uyudu.
Sabah hayvanların otlatılmaya götürülmediğini fark eden çiftlik sahipleri, Gani'yi çadırında hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Gani'nin öldüğünü belirledi.
Gani'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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