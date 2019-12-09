Son Dakika Haberleri: Afganistanlı Eyoub, Sivasspor-Fenerbahçe maçını izleyecek
Son Dakika Spor Afganistanlı Eyoub, Sivasspor-Fenerbahçe maçını izleyecek - Son Dakika Spor

Afganistanlı Eyoub, Sivasspor-Fenerbahçe maçını izleyecek

6 saat önce

Resmen bir Sivasspor aşığı olan Afganistanlı küçük taraftar Eyoub Mohammad Turkman, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın daveti üzerine Sivas'a gelerek hafta sonu Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı izleyecek.

Afganistanlı Eyoub, Sivasspor-Fenerbahçe maçını izleyecek, System.String[]

Resmen bir Sivasspor aşığı olan Afganistanlı küçük taraftar Eyoub Mohammad Turkman, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın daveti üzerine Sivas'a gelerek hafta sonu Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı izleyecek.


Süper Lig lideri Sivasspor sevgisi, Sivas'ta kendini hissettirirken ülke sınırlarını da aştı. Bu kapsamda Afganistan'da yaşayan küçük Eyoub Mohammad Turkman memleketi Kabil'de teknik yönetmen Sivaslı Serkan Durmaz'ın hediye ettiği Sivasspor formasının ardından Sivasspor'a ilgi göstermeye başladı. Kendisine izletilen Sivasspor maçlarını sıkı takip eden Turkman, ailesi ile birlikte Sivasspor'un başarısında mutlu oluyor, sevinç görüntüleri de sosyal medya da yer alıyordu. Sıkı Sivasspor hayranı Eyoub Mohammad Turkman'i geçtiğimiz aylarda Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Radyo Televizyonu aracılığı ile Sivas'a Sivasspor'un maçına davet etti.


Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Afganistan'dan İstanbul'a gelen Eyoub Mohammad Turkman ve ailesi Perşembe günü de Sivas'ta gezme fırsatı elde edecek. Pazar günü ise DG Sivasspor-Fenerbahçe maçını da tribünden izleyecek olan Eyoub Mohammad Turkman ve ailesi bir hafta boyunca Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuğu olarak Sivas'ta misafir edilecek. - SİVAS

Salih Ayhan, Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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