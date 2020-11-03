Afganistanlı Fatma, biriktirdiği harçlıkları depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Trabzon'da yaşayan 11 yaşındaki Afganistan uyruklu Fatma Muhibbi, biriktirdiği harçlıkları İzmirli depremzedeler için bağışladı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatma Muhibbi beraberindeki yakınları ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.

Fatma Muhibbi, İzmirli depremzedelere gönderilmek üzere, harçlıklarının yer aldığı kumbarayı Başkan Genç'e teslim etti.

Genç, İzmir'deki kardeşlerine kumbarasındaki harçlıklarını hediye etmek için kendilerine gelen Fatma Muhibbi'ye bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür ederek, "Gönül coğrafyamızdaki sınırları kaldıran minik ellerden yükselen duaların ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.