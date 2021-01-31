Afganistanlı öğrenciden şehit ailesine duygulandıran hediye - Son Dakika

Afganistanlı öğrenciden şehit ailesine duygulandıran hediye

Afgan öğrenci ve polis kızı, şehidin portresini yaptı

Kızılay şehidinin ailesine anlamlı hediye

Afganistanlı öğrenci: "Bizim ülkemizde bizim için Türk askerleri savaşıyor"

DÜZCE– Düzce'de Afganistan uyruklu Akil Shirzad ve polis kızı olan Edanur Güzel, 2020 yılında Suriye'de hain saldırı sonucu şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın portresini resmederek, şehit ailesine hediye etti.

Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi öğrencileri, 2020 yılında Suriye'de şehit düşen Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın portresini resmetti. Gençlik Merkezi gönüllü öğrencileri Afganistan uyruklu Akil Shirzad ve Edanur Güzel tarafından hazırlanan portre Şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın kız kardeşi Işıl Sevindik Kıdıman'a teslim edildi.

"Bizim ülkemizde bizim için Türk askerleri savaşıyor"

9 yıldır Türkiye'de yaşayan Akil Shirzad, Afganistan'da savaşan ve şehit olan askerleri gördüğünü ve bu nedenle Türk şehidin ailesi için böyle bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Çalışmamızı şehit Mehmet Arif Kıdıman için gerçekleştirdik. Öncelikle başımız sağ olsun. Arkadaşımla birlikte otururken düşünüyorduk bununla ilgili nasıl bir çalışma yapalım diye. Portresini yapmaya karar verdik. Biz de zaten güzel sanatlar resim bölümünde okuduğumuz için yapalım dedik. Böyle bir çalışmayı başlattık sonra. Şehidimizin ailesine en azından güzel bir hediye olarak böyle bir çalışma yaptık. Afganistan'da da çok savaş oluyor. Orada Türk şehitlerimiz de çok oluyor. Türk askerleri ülkemizde savaşıyorlar. Bunu yaparken empati kurarak, onların nasıl bir durumda olduklarını, onların bizler için canlarını feda ederken bizler de onlar için en azından bir hatıra bırakabiliriz ailelerine dedik" diye konuştu.

"Şehitlik çok güzel bir makamdır"

Kendisinin polis kızı olduğunu ve babasının göreve gittiğinde korku yaşadığını dile getiren Edanur Güzel ise, "Şehidimizi tanıma fırsatım olmadı ancak gerçekten çok üzücü bir durum. Öncelikle şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Benim babam da polis. Kendisi de arada sırada görevlere gidiyor. Ben de korkuyorum acaba bir şey olacak mı diye. Ara sıra tabii düşünüyorum. Şehit kızı olmayı tabii ki de çok istiyorum. Şehitlik çok güzel bir makamdır. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Şehit kardeşi duygulu anlar yaşadı

Öğrenciler 2 gün boyunca süren çalışmalar sonrası çizilen portreyi Şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın kız kardeşi Işıl Sevindik Kıdıman'a hediye etti. Şehit kardeşinin portresini teslim alan Işıl Sevindik Kıdıman, "Çok teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Gençler çok mutlu ettiler bizi. Duygusallaşıyoruz böyle anlarda. Bizim acımız hala çok taze. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir ise gençlerin pandemi döneminde yürüttükleri çalışmalara destek verdiklerini ve şehit ailesi için hazırlanan hediye için ise mutlu olduklarını dile getirdi.