Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı

6 saat önce

VAN'ın Gevaş ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu yolcunun üzerinde 3 kilogram esrar bulundu.

Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı, System.String[]
VAN'ın Gevaş ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu yolcunun üzerinde 3 kilogram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinin Balaban mevkisinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen Afganistan uyruklu 1 yolcunun üst araması yapıldı. Yolcunun üzerindeki montun astarı ile başındaki berenin içine gizlenmiş 3 kilogram esrar bulundu. Adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.


- Van
Afganistan, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
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