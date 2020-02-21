Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı - Son Dakika

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Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı
6 saat önce
VAN'ın Gevaş ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu yolcunun üzerinde 3 kilogram esrar bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
VAN'ın Gevaş
ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste bulunan Afganistan
uyruklu yolcunun üzerinde 3 kilogram esrar bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinin Balaban mevkisinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen Afganistan uyruklu 1 yolcunun üst araması yapıldı. Yolcunun üzerindeki montun astarı ile başındaki berenin içine gizlenmiş 3 kilogram esrar bulundu. Adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.
- Van
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