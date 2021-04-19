Afganlar, ABD ve NATO döneminde ülkede uyuşturucu tüketiminin arttığını düşünüyor - Son Dakika

Afganlar, ABD ve NATO döneminde ülkede uyuşturucu tüketiminin arttığını düşünüyor

19.04.2021 16:24

- Afganlar, ABD ve NATO döneminde ülkede uyuşturucu tüketiminin arttığını düşünüyor Afganistan halkı, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki birliklerini tamamen geri çekeceğini açıklayan ABD ve NATO'nun ülkede bulunduğu dönemde halk arasındaki uyuşturucu tüketiminin Taliban dönemine göre daha...

- Afganlar, ABD ve NATO döneminde ülkede uyuşturucu tüketiminin arttığını düşünüyor

KABİL - Afganistan halkı, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki birliklerini tamamen geri çekeceğini açıklayan ABD ve NATO'nun ülkede bulunduğu dönemde halk arasındaki uyuşturucu tüketiminin Taliban dönemine göre daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Afganistan halkı, ABD ve NATO'nun Afganistan'daki askeri birliklerin 11 Eylül'e kadar tamamen geri çekileceğine yönelik açıklamasının ardından ülkede güvenlik sorunlarının devam etmesinin yanı sıra son yıllarda uyuşturucu üretim ve tüketiminin de artmasından endişe duyuyor. Yabancı birliklerin ülkede bulunduğu son yıllarda halk arasındaki uyuşturucu tüketiminin Taliban dönemine göre daha yüksek olduğu da düşünülüyor. Taliban döneminde uyuşturucunun resmi şekilde alışverişi yapılabilse de uyuşturucu üretiminde ciddi bir düşüş yaşanırken, son 20 yılda başkent Kabil'in çok sayıda sokak, köprü ve parklarında görülen bağımlı sayısının artması Afganları endişelendiriyor.

Afganistan Sağlık Bakanlığı verilere göre ülkede 2.5 milyon kişi uyuşturucu kullanırken, bunun 850 binini (yaklaşık yüzde 40'ını) kadınlar oluşturuyor. Afganistan uyuşturucu ile mücadele makamlarının verdiği bilgilere göre, ülkedeki çatışmalarda ailelerini ve yakınlarını kaybedenlerin son 20 yıl içinde uyuşturucu kullanımını arttırarak bağımlı olduğu belirlendi. Kadın bağımlıların ise uyuşturucuya başlama nedenleri arasında bir aile üyesi veya yakınının kullanması ve yakınlarını kaybetmesi ilk sıralarda yer alıyor.

Kabil'de yaşayan Mir Ahmad Baryalay, "Taliban dönemine göre daha kötü. Taliban döneminde uyuşturucu üretilir, kaçak yollarla yurt dışına çıkarılırdı ancak halk arasında kullanımı yaygın değildi. Uyuşturucu kullananlar da halkın gözü önünde içmezdi ama şu anda neredeyse her yerde kullanılıyor, devlet de bu konuda bir şey yapmıyor. Parklar, yollar ve diğer halka açık alanlarda esrar içiliyor. Bu durumun çocuklar ve öğrenciler üzerinde çok kötü etkisi olduğunu düşünüyorum. Bence uyuşturucu üretimi arttı. Güvensizlik, tehdit, ırkçılık ve uyuşturucu üretimi, siyasetçiler tarafından mafya aracılığıyla sistematik şekilde organize ediliyor" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu konusunda eleştiri oklarını hükümete yönelten 48 yaşındaki Mohammad Farooq da, "Köprü altlarında ve diğer köşelerde uyuşturucu kullananları gördüğümde çok üzülüyorum. Çamurlu, pis yerlerde yaşıyorlar ve uyuşturucu kullanıyorlar. Sorumlu bir hükümetimiz olsaydı bu kişileri o halde bırakmazdı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Sayed Mohsen Jalis ise polisin uyuşturucu kullananlar konusunda hiçbir şey yapmadığını belirterek, "Uyuşturucu kullanımı Taliban dönemine göre arttı. Bir polis aracının uyuşturucu kullananlara yaklaştığını ve bir şeyler alıp verdiğini kendi gözlerimle gördüm" dedi.

ABD ve NATO Afganistan'dan çekilecek

ABD, Afganistan'da bulunan askerlerini Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021'e kadar tamamen çekeceğini duyurmuştu. NATO'dan yapılan açıklamada da, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

Afganlar, ABD ve NATO döneminde ülkede uyuşturucu tüketiminin arttığını düşünüyor
Afganlar, ABD ve NATO döneminde ülkede uyuşturucu tüketiminin arttığını düşünüyor
Afganlar, ABD ve NATO döneminde ülkede uyuşturucu tüketiminin arttığını düşünüyor
Afganlar, ABD ve NATO döneminde ülkede uyuşturucu tüketiminin arttığını düşünüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Uyuşturucu, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganlar, ABD ve NATO döneminde ülkede uyuşturucu tüketiminin arttığını düşünüyor - Son Dakika


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