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Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı - Son Dakika

Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı

07.08.2021 09:57

Geçtiğimiz günlerde askeri kamuflajlı çok sayıda Afgan göçmenin Zeytinburnu'nda yakalanmasının ardından bir operasyon da Bahçelievler'de gerçekleştirildi. Katı atık tesisinin de içlerinde bulunduğu 40 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak göçmen ekipler tarafından gözaltına alındı. Göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı Afgan göçmenlerin yakalanmasının ardından Bahçelievler'de katı atık tesislerinde çalışan kaçak göçmenlere yönelik yüzlerce polis ve zabıta ekibinin katıldığı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı. Göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

40 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye giren ve Bahçelievler'de atık kağıt toplayıcılığı yapan başta Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olmak üzere Pakistan ve Bangladeşli kaçak göçmenlere yönelik saat 01.30 sıralarında operasyon yaptı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 75'inci Yıl Polis Merkezi ve Kocasinan Polis Merkezi Amirliği'nde toplanan yüzlerce ekip, önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE KATI ATIK TESİSLERİNDE ÇALIŞAN KAÇAK GÖÇMENLERE OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

EKİPLER, KİLİTLİ KAPILARDAN TIRMANARAK İÇERİ GİRDİ

Baskın yapılan adreslerden birisi de Yenibosna Merkez Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan katı atık toplama merkezi oldu. Baskın yapılacak adreslerin etrafında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik önlemleri aldı. Polis, bazı göçmenlerin kaçma ihtimaline karşı binaların çevresini kontrol etti. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından ekipler harekete geçti. Kapıların kilitli olması nedeniyle ekipler, kapılardan tırmanarak içeri girdi. Baskınlar sonucu çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE KATI ATIK TESİSLERİNDE ÇALIŞAN KAÇAK GÖÇMENLERE OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

KAĞIT VE KATI ATIK TOPLANAN ÇEK ÇEKLERE EL KONULDU

İş yerlerinde yapılan aramalarda ise kağıt ve katı atık toplamada kullanılan çok sayıda çek çek bulundu. El konulan çek çekler, belediye işçileri tarafından kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE KATI ATIK TESİSLERİNDE ÇALIŞAN KAÇAK GÖÇMENLERE OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

ZEYTİNBURNU'NDA NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 21 Temmuz çarşamba günü sosyal medya üzerinden paylaşılan göçmenlere ait video büyük ses getirmişti. Askeri kamuflajlı çok sayıda Afgan göçmenin Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde kalabalıklar halinde hareket ettikleri görüntü Türkiye'de uzun süre gündemden düşmezken, videonun yayınlanması sonrasında harekete geçen Emniyet, kaçak 9 göçmeni yakalayarak sınır dışı edilmeleri için İstanbul İl Göç İdaresi'ne göndermişti.

Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı

Bahçelievler, Zeytinburnu, Göçmen, Afgan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı - Son Dakika


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