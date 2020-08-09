Afganların bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ERZURUM'da Afganistan uyruklu 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 2 Afgan tutuklandı.

Olay, 5 Ağustos saat 20.00 sıralarında merkez Yakutiye ilcesi Rabiana Mahallesi Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önce sözlü tartışma olduğu öğrenilen Y.J. (16), A.S.C. (21) ile B.R. (25) ve A.N. (22) kavga etti. Bıçakların kullanıldığı kavgada Y.J., sırtından hafif şekilde yaralanırken A.S.C, karın boşluğu ve göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. A.S.C.,yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yapılan araştırma sonunda Afganistan uyruklu B.R. ile A.N., yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Erzurum