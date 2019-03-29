Son Dakika Haberleri: Afganların Kaldığı Metruk Binada Yangın: 5 Ölü

Afganların Kaldığı Metruk Binada Yangın: 5 Ölü

44 dakika önce

Afganların kaldığı metruk binada yangın: 5 ölüANKARA - Ankara'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganların kaldığı metruk binada yangın: 5 ölü

ANKARA - Ankara'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:15 Kaynak: İHA

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