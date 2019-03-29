Afganların Kaldığı Metruk Binada Yangın: 5 Ölü
1 saat önce
Afganların kaldığı metruk binada yangın: 5 ölüANKARA - Ankara'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganların kaldığı metruk binada yangın: 5 ölü
ANKARA - Ankara
'da İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:05 Kaynak: İHA
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