Afganların Yaşadığı Evde Tüp Patladı: 2 Yaralı
39 dakika önce
Erzurum'da Afganların yaşadığı evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erzurum
'da Afganların yaşadığı evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Yakutiye
ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afganistanlı çift mutfakta yemek yaptığı sırada mutfak tüpünün gaz kaçırması sonrasında eve gaz yayıldı. Bu sırada ocağın yakılması sırasında parlama ve patlama meydana geldiği bildirildi. O sırada mutfakta bulunan Afganistan uyruklu A.K ve Z.A yaralandı.
Evden gelen patlama sesi sonrasında vatandaşlar durumu Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerine haber verdi. Yaralanan A.K ve Z.A 112 ekipleri tarafından ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:09 Kaynak: İHA
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