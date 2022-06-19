Son iki gün içerisinde Malatya'da düzenlenen 2 charter seferler ile ülkelerine gönderilen Afganlı göçmen sayısı 454'e ulaşırken, işlemleri devam eden 454 göçmenin ise önümüzdeki günlerde ülkelerine gönderileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afganlı 227 göçmen daha ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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