Son Dakika Haberleri: Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli
Son Dakika Güncel Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli - Son Dakika

Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli

6 saat önce

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Genç Osman Kuran kursunda okuyan minik öğrenciler Afganlı aileye yardımda bulundu.

Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli, System.String[]

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Genç Osman Kuran kursunda okuyan minik öğrenciler Afganlı aileye yardımda bulundu.


Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Genç Osman Kuran kursunda öğrenim gören 4-6 yaş aralığındaki minik öğrenciler Afganlı aileyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler kumbaralarında biriktirdiği paraları aileye vererek yardım bağışında bulundu. Yardımlaşma duygusunu yaşan minik öğrencilerin yaşadığı mutluluk ise gözlerinde parladı. Öğrencilere teşekkür eden Afganlı aile ise, öğrencilerin bu davranışını takdir etti.


Ziyaret esnasında Müftü Hasan Başoğlu, Kuran kursu öğreticileri Reyhan Ocak ve Gülsüm Özkan öğrencilere eşlik etti. - BAYBURT

Kuran-ı Kerim, Genç Osman, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı
25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 15:55:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]