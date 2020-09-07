Afganlı gençler Gençlik Merkezinde sosyal aktivitelerle moral buluyor - Son Dakika

Afganlı gençler Gençlik Merkezinde sosyal aktivitelerle moral buluyor

- Afganlı gençler Gençlik Merkezinde sosyal aktivitelerle moral buluyor Erzurum'da ikamet eden Afganistanlı aileler sosyal hayata da adapte oluyorlar.

- Afganlı gençler Gençlik Merkezinde sosyal aktivitelerle moral buluyor

ERZURUM - Erzurum'da ikamet eden Afganistanlı aileler sosyal hayata da adapte oluyorlar.

Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan Aziziye Gençlik Kolları Afganlı çocuklara kol kanat geriyor.

Afganlı kardeşler diye kendilerini adlandıran 15 Afgan genci Aziziye Belediye Başkanlığı Aziziye Gençlik Kollarının açmış olduğu sosyal faaliyetlerde barınma imkanına kavuşturuluyor.

Aziziye Gençlik Kolları Merkezi Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu Afganlı gençlere kol kanat gererek sahipleniyor.

15 Afganlı genç 5 yıldır yerlerinden yurtlarından edilerek Türkiye'ye zorunlu göç ettirilmiş ve Erzurum Göç İdaresi tarafından yerleştirildu.

15 Afganlı genç dünyada ve ülkemizde yaşanan COVİT-19 virüsü ile mücadele edince Türk öğrenciler gibi onlarda okullarına gidemiyorlar. Okula gidemeyen Afganlı gençler boş durmayıp ailelerine katkı olsun diye çırak olarak çeşitli iş kollarında çalışıyorlar.

Aziziye Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Gençlik Merkezinde Afganlı gençler haftada bir gün olan Pazar günleri Aziziye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu himayesinde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erzurum Kazım Karabekir Stadı soyunma odasının bir bölümünü geçici olarak tahsis etmesi ile burada toplanan Afganlı gençler sosyal aktivitelere katılıyorlar.

Sosyal aktivite olarak soyunma odasının bir bölümünde bilgisayar eğitimi alıyorlar, kitap okuyorlar, güzel okuma ve yazma becerileri, ahlaki ve dini dersler almanın yanı sıra, dinleniyorlar, temel eğitim bilgileri alıyorlar.

Hayatlarından çok memnun olan bu gençler çeşitli aktivitelerin yanı sıra halı sahada futbol oynayarak zamanlarını değerlendiriyorlar.

Aziziye Gençlik merkezi Gençlik Lideri Yaser Taskesenlioğlu Afganlı gençlerin Erzurum'da yapmış olduğu sosyal aktiviteler hakkında şu bilgileri verdi, "Yaklaşık iki yıldır hem Erzurum ve hem de Afganlı çocuklarımızla değerler eğitimi, futbol, kitap okuma gibi faaliyetler yapıyoruz. Amacımız çocukların ergenliğe geçiş sürelerinde onların yanında olmak, onlara biraz da olsa rehberlik edebilmek. Sloganım ise "futbol Sadece Futbol Değildir" futbolu yalnızca araç olarak kullanmak. Bunlar arasında futbola ilgisi olan çocukların topluma yararlı iyi birer birey olmaları için çaba gösteriyoruz. Afganlı kardeşlerimizi bizlerin arasına alarak onların yanında olduğumuzu gösterdik. Bu çocukların kendi ülkelerinde yaşamış olduğu trajik olaylar neticesinde bulundukları yerlerde ailelerini kaybeden, kimsesiz kalanlar var. Bunların yanında olmayı amaç edindik. Afganlı gençlerle aile ortamı oluşturduk. Haftada bir gün düzenli olarak buluşuyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan COVİT-19 virüsü nedeniyle okullarına gidemiyorlar. Ailelerine katkı olsun diye küçük çaplı iş yerlerinde ailelerine katkı olsun diye çırak olarak çalışıyorlar. Haftada bir gün Pazar günleri toplanarak çeşitli aktivitelerde bulunuyoruz " dedi.

Afganlı gençler Türkiye ve hele hele de Erzurum'da olmadan son derece memnunlar. Burada kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Ailelerini kaybetmenin ve yoksul olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen gençler o günleri hatırlamamak adına sosyal faaliyetlerde bulunuyorlar.

Afganlı gençler Bilal Nazeri, İlyas Abdullahzade ve Ferşat Nesimi, Erzurum'da 4 yıldır kaldıklarını ve burada olmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

Afganlı gençler Gençlik Merkezinde sosyal aktivitelerle moral buluyor

Aziziye, Erzurum, Türkiye, Futbol, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afganlı gençler Gençlik Merkezinde sosyal aktivitelerle moral buluyor - Son Dakika

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