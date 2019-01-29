Son Dakika Haberleri: Afganlı Kadın Cinayetinde Eşi ve Kayınbiraderi Tutuklandı

Afganlı Kadın Cinayetinde Eşi ve Kayınbiraderi Tutuklandı

1 saat önce

KIRŞEHİR'de boğazı kesilerek öldürülen Afgan uyruklu Perwin Mohammadi (32) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan eşi S.M. ve kayınbiraderi A.F.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afganlı Kadın Cinayetinde Eşi ve Kayınbiraderi Tutuklandı, System.String[]
KIRŞEHİR'de boğazı kesilerek öldürülen Afgan uyruklu Perwin Mohammadi (32) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan eşi S.M. ve kayınbiraderi A.F.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Geçen Perşembe günü Yenice Mahallesi Terme Caddesi'nde yaşanan olayda, Afgan uyruklu Perwin Mohammadi oturma odasında bozağı kesilerek öldürülmüş halde, eşi S.M. ise elleri arkadan bağlanmış vaziyette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çelişkili ifade veren S.M. ve akrabaları A.F.A., G.R.A. ve M.A.M.'yi gözaltına aldı. Perwin Mohammadi'nin eşi S.M. emniyetteki sorgusunda eşiyle aralarında kavga ve kıskançlık sorunları olduğunu söylediği öğrenildi. Olayı derinleştiren polis ekipleri talihsiz kadının eşi S.M. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Zanlının karısı Perwin'i kıskançlık yüzünden öldürdüğü ve olayın ardından kardeşi A.F.A. ile birlikte kurgu yaparak, cinayeti başkası işlemiş gibi ellerini arkadan bağlattığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.M. ve A.F.A. tutuklanırken, G.R.A. ve M.A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:12 Kaynak: DHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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