AFGD Düzce Şubesi gönüllüleri yangın eğitimi aldı - Son Dakika

Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Düzce Şubesi gönüllüleri, Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yangın eğitimi aldı.

AFGD'nin Düzce Şubesi gönüllülerine itfaiye ekipleri tarafından Azmimilli Mahallesindeki itfaiye hizmet binasında yangın eğitimi verildi.

Gönüllüler, olası yangınlarda alevlere ekipmanlar aracılığıyla nasıl müdahale edebilecekleri konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi.

AFGD Düzce Şube Başkanı Tarık Mert, eğitime ilişkin temel afet bilinci eğitimi ve yangın eğitimini almış bir dernek olduklarını belirterek, "Şu an 35 üyemiz var. Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Düzce İtfaiyesi ile beraber hareket ediyoruz. Çıkar gözetmeden tamamen gönüllülerden kurulu bir ekibiz." ifadesini kullandı.