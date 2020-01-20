AFGD Düzce Şubesi gönüllüleri yangın eğitimi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFGD Düzce Şubesi gönüllüleri yangın eğitimi aldı - Son Dakika

AFGD Düzce Şubesi gönüllüleri yangın eğitimi aldı

6 saat önce

Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Düzce Şubesi gönüllüleri, Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yangın eğitimi aldı.

AFGD Düzce Şubesi gönüllüleri yangın eğitimi aldı, System.String[]

Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Düzce Şubesi gönüllüleri, Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yangın eğitimi aldı.

AFGD'nin Düzce Şubesi gönüllülerine itfaiye ekipleri tarafından Azmimilli Mahallesindeki itfaiye hizmet binasında yangın eğitimi verildi.

Gönüllüler, olası yangınlarda alevlere ekipmanlar aracılığıyla nasıl müdahale edebilecekleri konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi.

AFGD Düzce Şube Başkanı Tarık Mert, eğitime ilişkin temel afet bilinci eğitimi ve yangın eğitimini almış bir dernek olduklarını belirterek, "Şu an 35 üyemiz var. Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Düzce İtfaiyesi ile beraber hareket ediyoruz. Çıkar gözetmeden tamamen gönüllülerden kurulu bir ekibiz." ifadesini kullandı.

İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski mankenin evinde cinayet işleyen sanığa müebbet hapis istendi
Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti Yola inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 19:07:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFGD Düzce Şubesi gönüllüleri yangın eğitimi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]