Okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika
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Okullarda uyum eğitimi başladı

05.09.2022 11:22

Afife Keçik İlkokulu Öğrenci ve velilerin okulun bahçesinde beklemesi Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un öğrencileri bilgilendirilmesi Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un öğrencilere şeker ve çikolata ikram etmesi Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un öğrencilerle sohbet...

Afife Keçik İlkokulu

Öğrenci ve velilerin okulun bahçesinde beklemesi

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un öğrencileri bilgilendirilmesi

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un öğrencilere şeker ve çikolata ikram etmesi

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un öğrencilerle sohbet etmesi

Akkurt'un konuşması

Akkurt'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi

KİLİS - Kilis'teki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında öğrenciler öğrenim görecekleri okullara aileleriyle geldi.

Afife Keçik İlkokuluna sabah saatlerinde gelen öğrencilere uyum eğitimi programı kapsamında bilgi verildi.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanla bu günü beklediklerini söyledi.

Kilis'te yaklaşık 8 bin öğrencinin bugün okula başladığını anlatan Akkurt, öğretmen ve sınıfların sürece hazır olduğunu belirtti.

Okulların bakımlarını bitirdiklerini aktaran Akkurt, "Öğrencilerimiz için kitaplarını ayın 12'sinde masalarında hazır edeceğiz. Kaynak eserlerini de buradan aylık dilimler halinde kendilerine ulaştıracağız. Öğrenci velilerimize yeni bir masraf, uğraş alanı oluşturmadan bunları hep birlikte sağlayacağız." dedi.

Toplum yararına çalışma kapsamında 223 temizlik çalışanlarını da bugün işe başlattıklarını dile getiren Akkurt, bakanlık tarafından ataması yapılan 60 yeni öğretmenin de bu hafta içerisinde görevlerine başlayacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Emin Akkurt, Fevzi Kurt, Şanlıurfa, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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