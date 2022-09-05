Okullarda uyum eğitimi başladı

Afife Keçik İlkokulu

Öğrenci ve velilerin okulun bahçesinde beklemesi

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un öğrencileri bilgilendirilmesi

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un öğrencilere şeker ve çikolata ikram etmesi

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un öğrencilerle sohbet etmesi

Akkurt'un konuşması

Akkurt'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi

KİLİS - Kilis'teki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında öğrenciler öğrenim görecekleri okullara aileleriyle geldi.

Afife Keçik İlkokuluna sabah saatlerinde gelen öğrencilere uyum eğitimi programı kapsamında bilgi verildi.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanla bu günü beklediklerini söyledi.

Kilis'te yaklaşık 8 bin öğrencinin bugün okula başladığını anlatan Akkurt, öğretmen ve sınıfların sürece hazır olduğunu belirtti.

Okulların bakımlarını bitirdiklerini aktaran Akkurt, "Öğrencilerimiz için kitaplarını ayın 12'sinde masalarında hazır edeceğiz. Kaynak eserlerini de buradan aylık dilimler halinde kendilerine ulaştıracağız. Öğrenci velilerimize yeni bir masraf, uğraş alanı oluşturmadan bunları hep birlikte sağlayacağız." dedi.

Toplum yararına çalışma kapsamında 223 temizlik çalışanlarını da bugün işe başlattıklarını dile getiren Akkurt, bakanlık tarafından ataması yapılan 60 yeni öğretmenin de bu hafta içerisinde görevlerine başlayacaklarını kaydetti.