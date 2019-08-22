Son Dakika Haberleri: Afili Aşk çarşambanın galibi!
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Afili Aşk çarşambanın galibi!

1 saat önce

Kanal D'nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği dizisi Afili Aşk, dün akşam (21 Ağustos) ekrana geldiği 10'uncu bölümüyle reytinglerde yine üç kategoride en çok izlenen yapım oldu.

Afili Aşk çarşambanın galibi!, System.String[]

Kerem ve Ayşe'nin trafik kazası geçirdiği bölüm, tüm kişilerde 7,63 reyting ve 25,59 izlenme oranı; AB'de 7,20 izlenme oranı ve 25,75 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,76 izlenme oranı ve 23,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün'ün yazdığı Afili Aşk'ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk paylaşıyor.

Kazada bayılan Kerem'in sağlık durumu ne olacak?

Afili Aşk' merakla beklenen yeni bölümü 28 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!

Kanal D, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:28 Kaynak: Bültenler
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