Son Dakika Haberleri: Afili Aşk'ta aşk bacayı saracak mı?
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Afili Aşk'ta aşk bacayı saracak mı?

8 saat önce

Yaz aylarının en çok izlenen dizisi olan Afili Aşk, yeni sezonda da Kerem ve Ayşe'nin yeni maceralarıyla yoluna devam ediyor.

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Yaz aylarının en çok izlenen dizisi olan Afili Aşk, yeni sezonda da Kerem ve Ayşe'nin yeni maceralarıyla yoluna devam ediyor. İkili arasındaki buzlar hızla erirken, Ayşe'nin yüzüğü çıkarmasına tepki gösteren Kerem, artık ondan etkilendiğini kabul etmeye başlar. Kerem'in ilgisi karşısında Ayşe de kayıtsız kalamaz. Kerem'in yattığı kanepe, onlar evde yokken çıkarılmıştır. Eve döndüklerinde ne yapacağını şaşıran ikili, aynı yatakta yatmaya mecbur kalmıştır. Bu durum ikili arasında beklenmedik gelişmelere neden olacaktır.


Kerem ve Ayşe, bu kez birbirlerine karşı olan hislerini dile getirecek mi? İkili arasında yaşanan çekişme yerini aşka bırakacak mı?


Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Afili Aşk, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:24 
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