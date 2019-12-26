Afili Aşk'ta haftaya neler olacak? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Afili Aşk'ta haftaya neler olacak? - Son Dakika Magazin

Afili Aşk'ta haftaya neler olacak?

6 saat önce

Ekranlarda fırtınalar estiren Afili Aşk, 25 Aralık akşamı heyecan dolu bir bölümle yayınlandı.

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Ekranlarda fırtınalar estiren Afili Aşk, 25 Aralık akşamı heyecan dolu bir bölümle yayınlandı. Afili Aşk'ın son bölümünde, tüm gerçekler ortaya çıktı. Dizinin son bölümü sonrası haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Afili Aşk'ın yeni bölümünde yaşanacaklarla ilgili detaylar.


Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.


AFİLİ AŞK'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?


Şirkette yılbaşı çekilişi yapılır. Hem Ayşe hem de Kerem bir şekilde birbirlerine hediye almak istemektedirler. Türlü oyunlar sonucunda istediklerine kavuşurlar. Güzel bir seyahat çektikleri çileyi bertaraf etmeye yetecektir. Ancak önlerinde aşmaları gereken bir engel daha vardır. Tüm gerçeği yanlışı ve doğrusuyla ailelerine anlatmak zorundadırlar. Ayşe ilk adımı atar ve herkese başta oyun olan bu olayın sonrasında muazzam bir aşka dönüşmesini anlatır. Ailelerin bu duruma tepkisi ne olacak?

Afili Aşk Dizisi, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:42 
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