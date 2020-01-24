Afili Aşk'ta yeni dönem başlıyor! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Afili Aşk'ta yeni dönem başlıyor! - Son Dakika Magazin

Afili Aşk'ta yeni dönem başlıyor!

6 saat önce

Afili Aşk'ın geçtiğimiz Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Ayşe ve Kerem, fikir ayrılığı yaşayarak boşanmıştı.

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Afili Aşk'ın geçtiğimiz Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Ayşe ve Kerem, fikir ayrılığı yaşayarak boşanmıştı. Boşanma sonrası yepyeni bir döneme girecek olan çiftin başına neler geleceği ise daha şimdiden merak konusu oldu.


Ayşe'nin hayatına giren yeni aday kim? Ayşe gelen evlenme teklifine ne cevap verecek? Kerem'in bu duruma tepkisi ne olacak?  Kerem ve Ceyda arasında neler oluyor? Ailelerin yaşanan bu olaylar karşısında tepkisi ne olacak?


Büyük aşk bitti mi? Yoksa her şey yeniden mi başlıyor?


Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Afili Aşk, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Afili Aşk Dizisi, Burcu Özberk, Çarşamba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:56 
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