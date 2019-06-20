Afili aşk zirvede!
2 saat önce
Kanal D'nin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in paylaştığı, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği yeni dizisi Afili Aşk, ikinci bölümü ile reytinglerde zirvede yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:23 Kaynak: Bültenler
İzleyicilerden tam not alan dizi, Tüm Kişiler'de (TOTAL) 6.87 reyting ve 19.55 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.
Gençleri olduğu kadar aile dizilerine özlem duyanları da ekran başına toplayan Afili Aşk, yeni bölümleri ile her Çarşamba Kanal D'de.
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