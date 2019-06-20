Afili aşk zirvede!

İzleyicilerden tam not alan dizi, Tüm Kişiler'de (TOTAL) 6.87 reyting ve 19.55 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Gençleri olduğu kadar aile dizilerine özlem duyanları da ekran başına toplayan Afili Aşk, yeni bölümleri ile her Çarşamba Kanal D'de.