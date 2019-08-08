Afili Aşk zirveyi bırakmadı!
8 dakika önce
Kerem'in (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe'yi (Burcu Özberk) öptüğü sahneyle Çarşamba akşamına damgasını vuran Afili Aşk, tüm kişilerde (TOTAL) 7,07 izlenme oranı ve 22,95 izlenme payı ile 100 program arasında birinci oldu.
Kerem'in (Çağlar Ertuğrul
) ve Ayşe'yi (Burcu Özberk
) öptüğü sahneyle Çarşamba akşamına damgasını vuran Afili Aşk, tüm kişilerde (TOTAL) 7,07 izlenme oranı ve 22,95 izlenme payı ile 100 program arasında birinci oldu.
SOSYAL MEDYADA DA ZİRVEDE!
Afili Aşk, sosyal medyada da zirvedeydi. Dizinin sevilen çifti Ayşe ve Kerem'in #AyKer hashtag'i TT'ye üst sıralardan girdi ve yaklaşık 7 saat TT'de kaldı. Afili Aşk, yayın günü de (dün) sosyal medyada yaklaşık 1.5 milyon kişiye erişti.
Afili Aşk, yeni bölümüyle 21 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Kanal D
'de!
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:04
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