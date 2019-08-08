Son Dakika Haberleri: Afili Aşk zirveyi bırakmadı!
Son Dakika Magazin Haber

Afili Aşk zirveyi bırakmadı!

8 dakika önce

Kerem'in (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe'yi (Burcu Özberk) öptüğü sahneyle Çarşamba akşamına damgasını vuran Afili Aşk, tüm kişilerde (TOTAL) 7,07 izlenme oranı ve 22,95 izlenme payı ile 100 program arasında birinci oldu.

Afili Aşk zirveyi bırakmadı!, System.String[]
Kerem'in (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe'yi (Burcu Özberk) öptüğü sahneyle Çarşamba akşamına damgasını vuran Afili Aşk, tüm kişilerde (TOTAL) 7,07 izlenme oranı ve 22,95 izlenme payı ile 100 program arasında birinci oldu.

SOSYAL MEDYADA DA ZİRVEDE!

Afili Aşk, sosyal medyada da zirvedeydi. Dizinin sevilen çifti Ayşe ve Kerem'in #AyKer hashtag'i TT'ye üst sıralardan girdi ve yaklaşık 7 saat TT'de kaldı. Afili Aşk, yayın günü de (dün) sosyal medyada yaklaşık 1.5 milyon kişiye erişti.

Afili Aşk, yeni bölümüyle 21 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de!
Burcu Özberk, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jennifer Lopez'den beklenen Türkiye mesajı geldi
Afilli Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Afilli Aşk 9. son bölüm izle Erdoğan, Kaz Dağları için kurmaylarına talimat verdi: Eksiklikleri giderin Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:13:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afili Aşk zirveyi bırakmadı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]