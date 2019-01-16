Afimder Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Afyonkarahisar Önder İmam Hatipliler Derneğinin (AFİMDER) olağan genel kurulu yapıldı.

Afyonkarahisar Önder İmam Hatipliler Derneğinin (AFİMDER) olağan genel kurulu yapıldı.



Derneğin sosyal tesislerinde gerçekleşen genel kurulda, geçmiş dönem faaliyetleri ve bütçesi değerlendirilerek yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi.



AFİMDER Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ahmet Akbaba, genel kurulda yaptığı konuşmada, "İmam Hatip Lisesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyuyoruz, 2004 yılında kurulan derneğimizde bayrak yarışının artık bizde olduğunu farkettik. Bundan sonraki süreçte imam hatip nesline hizmet etmek amacıyla yönetim kurulu olarak var gücümüzle çalışacağımıza inanıyor, böyle güzel bir sivil toplum kuruluşunun yönetimini devam ettirmekten büyük gurur duyuyoruz." dedi.



Öte yandan, genel kurulda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcığına Hulusi Güngör, muhasip üyeliğe İbrahim Şimşek seçildi.

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