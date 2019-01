Afişte Edirne Yerine "Adrianoupolis" Yazılması

Müşterilerinin çoğu Yunan ve Bulgar turistler olan Edirneli pazarcılar, turistlerin gelişini olumsuz etkileyecek tartışmalardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Edirne Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı (UPEK) Bülent Reisoğlu, pazarda yaptığı basın açıklamasında, Edirne Belediyesince hazırlanan çok dilli yeni yıl kutlama afişlerinin Yunan ve Bulgar turistlerce de beğenildiğini söyledi.



Bazı art niyetli çevrelerin kutlama mesajlarında yer alan Edirne isminin yazıldığı dildeki karşılığıyla yer verilmesine farklı anlamlar yüklediklerini ifade eden Reisoğlu, şunları kaydetti:



"Edirne'nin Bulgarca ve Yunanca'daki karşılığı olan isimlerinin kullanılması turistlerin ilgisini pekiştirmektedir ve bunun kullanılması çok doğaldır. Bakın Turizm Bakanlığımız ülkemize yabancıları davet ederken 'Türkiye' demiyor, 'Turkey' diyor. Tanıtımlar hangi dilde konuşulursa o dilde yapılıyor. Doğrusu da budur. 'Welcome to Turkey' sloganı bu kadar bilinirken, Edirne Belediyesi'nin gayretini sözcük oyunlarıyla boğmaya kalkanları esnafımız affetmeyecektir.



Esnafımız kişisel çıkarları için ekmeğine göz koyanları affetmeyecektir. Herkes Edirne'nin ticaretini artırmak için elinden geleni yapmaya çalışırken işgüzarlık yapanların, evine ekmek götürmek için karda, kışta, soğukta saatlerce sokakta çalışanları anlamalarını beklemiyoruz. Bizler her güzel projenin destekçisiyiz."



Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Edirne'ye daha fazla turist çekmek adına ürettiği proje ve gayretlerin destekçisi olacaklarını belirten Reisoğlu, tartışmalar sonrası Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin azaldığını, otellerde rezervasyonların iptal edildiğini bu nedenle de işlerinin kötü olduğunu ileri sürdü.



Edirne Belediye Başkanı Gürkan, yeni yıl öncesi "2019 dünyaya barış ve mutluluk getirsin" mesajını Yunanca ve Bulgarca da hazırlatmış, bu çok dilli kutlama afişleri Saraçlar Caddesi'ne asılmıştı. Afişlerden Yunanca yazılı olanda Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak yer alması tepki çekmişti.

