Afjet Afyonspor: 0-4 - Son Dakika
Son Dakika Spor Afjet Afyonspor: 0-4 - Son Dakika Spor

Afjet Afyonspor: 0-4

6 saat önce

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Volkan Okur, Mert Bulut, Elçin KabaŞANLIURFASPOR: İbrahim- Mehmet Iğnak, Mehmet Halil, Murat (DK. 75 Ali İrtürk), Eyyüp, Muhammed (Dk. 69 Adnan), Mücahit, Fevzi, İbrahim, Ferit, Serhat (Dk. 40 İsmail)AFJET AFYONSPOR: Anıl- Oktay ( Dk.

Afjet Afyonspor: 0-4, System.String[]

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Volkan Okur, Mert Bulut, Elçin Kaba

ŞANLIURFASPOR: İbrahim- Mehmet Iğnak, Mehmet Halil, Murat (DK. 75 Ali İrtürk), Eyyüp, Muhammed (Dk. 69 Adnan), Mücahit, Fevzi, İbrahim, Ferit, Serhat (Dk. 40 İsmail)

AFJET AFYONSPOR: Anıl- Oktay ( Dk.75 Ömer), Onur, Çağrı, Nazmi, Fatih, Semih, Mehmet Tayfun, Ali Kılıç (Dk. 69 Ferhan),  Aykut Uluç, Kaan Baysal (Dk. 58 Bora)

SARI KARTLAR: Eyyüp, Adnan, (Şanlıurfaspor) – Kaan Baysal, (Afjet Afyonspor)

GOLLER: Dk. 17 Onur, Dk. 57 Çağrı, Dk. 62 Aykut, Dk. 68 Bora, (Afjet Afyonspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'a 4-0 yenildi.

17'nci dakikada Semih'in pasında kale önünde topla buluşan Onur, topu filelere gönderdi: 0-1

57'nci dakikada ceza sahası Nazmi'nin pasında kale önünde topla buluşan Çağrı, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

62'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aykut sert bir vuruşla golü buldu: 0-3

68'inci dakikada Çağrı'nın pasında kale önünde topu alan Bora, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4


Mehmet Halil, Bora Füzesi, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:57 Kaynak: DHA
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