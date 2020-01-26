Afjet Afyonspor: 0-4

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Volkan Okur, Mert Bulut, Elçin KabaŞANLIURFASPOR: İbrahim- Mehmet Iğnak, Mehmet Halil, Murat (DK. 75 Ali İrtürk), Eyyüp, Muhammed (Dk. 69 Adnan), Mücahit, Fevzi, İbrahim, Ferit, Serhat (Dk. 40 İsmail)AFJET AFYONSPOR: Anıl- Oktay ( Dk.75 Ömer), Onur, Çağrı, Nazmi, Fatih, Semih, Mehmet Tayfun, Ali Kılıç (Dk. 69 Ferhan), Aykut Uluç, Kaan Baysal (Dk. 58 Bora)SARI KARTLAR: Eyyüp, Adnan, (Şanlıurfaspor) – Kaan Baysal, (Afjet Afyonspor)GOLLER: Dk. 17 Onur, Dk. 57 Çağrı, Dk. 62 Aykut, Dk. 68 Bora, (Afjet Afyonspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'a 4-0 yenildi.17'nci dakikada Semih'in pasında kale önünde topla buluşan Onur, topu filelere gönderdi: 0-157'nci dakikada ceza sahası Nazmi'nin pasında kale önünde topla buluşan Çağrı, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-262'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aykut sert bir vuruşla golü buldu: 0-3
68'inci dakikada Çağrı'nın pasında kale önünde topu alan Bora, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4