Afjet Afyonspor: 2 – 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Afjet Afyonspor: 2 – 0 - Son Dakika Spor

Afjet Afyonspor: 2 – 0

6 saat önce

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Ozan Bekar (xx)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx), Caner (xxx), Veli (xx), Burak Yılmaz (xxx), Ramazan (xx) (Dk. 57 Gökhan Meral (xx), Halil (xx) (Dk. 79 Guido (xx), Ferhat (xx), Muhsin (xxx), Burak Çalık (xx) (Dk.

Afjet Afyonspor: 2 – 0, System.String[]

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Ozan Bekar (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx), Caner (xxx), Veli (xx), Burak Yılmaz (xxx), Ramazan (xx) (Dk. 57 Gökhan Meral (xx), Halil (xx) (Dk. 79 Guido (xx), Ferhat (xx), Muhsin (xxx), Burak Çalık (xx) (Dk. 60 Bahattin (xxx), Gökhan Alsan (xx), Atabey (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Anıl (x), Onur Ramazan (xx), İlker (x) (Dk. 61 Aykut Emre Yakut (x), Çağrı (x), Nazmi (xx), Fatih Selimhan (x), Semih (x), Mehmet Tayfun (x), Ali (x), İsmet (xx), Aykut Uluç (x)

GOLLER: Dk. 8 Atabey, Dk. 90+2 Bahattin (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Fatih, Nazmi, Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Ramazan, Gökhan Meral (Yılport Samsunspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grubun 22'nci haftasında lider Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Afjet Afyonspor'u 2-0 yenerek puanını 55'e çıkarttı. Yılport Samsunspor haftaya deplasmanda liderlik mücadelesi veren 53 puanda ikinci sırada bulunan Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

3'üncü dakikada Muhsin'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Atabey'in kafa vuruşunu kaleci Anıl topu kornere çıkarttı.

8'inci dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan Alsan kafasıyla topu arka direğe aşırttı. Kaleciyi geçen top Atabey'in önünde kaldı, Atabey topu boş kaleye yuvarladı:  1-0

70'inci dakikada ani gelişen Afjet Afyonspor atağında, ceza sahasına yapılan orta sonucu Çağrı Giritlioğlu'nun şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

89'uncu dakikada Bahattin'in ceza sahası içinde yaptığı ortaya gelişine vuran Gökhan Alsan'ın şutunda topu defans kornere çıkarttı.

90+2'nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Bahattin Köse, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut ağlarla buluştu:  2-0


- Samsun
Burak Yılmaz, Gökhan Meral, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğum günü pastası yerken boğazına toplu iğne saplandı
Rıdvan Dilmen: Futbolu çocuk bahçesine çevirdiler Kasımpaşa maçında forma giyen Ryan Donk, 300 bin euro prim kazandı Adem Büyük: Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 23:31:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afjet Afyonspor: 2 – 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]