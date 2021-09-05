Afjet Afyonspor: 2-1

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SARI KARTLAR: Celal, Nazmi, Süleyman (Afyonspor), Erkan (Bodrumspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor, 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı. Afjet Afyonspor'u misafir eden yeşil-beyazlılar geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve sahadan 2-1'lik skorla ayrıldı. Konuk takım Erhan'ın 30'uncu dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bodrumspor 52'de Celal ile beraberliği yakaladı. Celal, beraberlik golünden 2 dakika sonra bu defa üstünlük sayısını kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bodrumspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

- Bodrum