Afjet Afyonspor - Adana Demirspor: 0-2

STAT: Zafer
HAKEMLER: Ali Şansalan
, Mehmet Kırsal, Selahattin Altay
AFJET AFYONSPOR: Soner Şahin (xx) - Bayram Çetin
(xx), Mehmet Güven (xx) (Dk. 82 Aykut Uluç), Onur Ramazan Toprak
(xx) (Dk. 90 Enes Ata), Nazmi Candoğan (xx), Taşkın İlter (xx), Uğur Akdemir
(xx), Emre Öztürk (xx), Ersel Aslıyüksek
(xx) (Dk. 84 Bayral Ateji), Oltan
Karakullukçu (xx), Gökhan Kardeş (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin
Akbaba (xx) - Traore (xx), Berk Yıldız
(xx), Kage (xx)(Dk. 56 Legear xxx), Kaan Kanak
(xxx), Erdal Öztürk
(xx), Süleyman Koç
(xx), Levet Ayçiçek (xx)(Dk. 75 Mehmet Kaan
Türkmen x), Semih Güler
(xx), Gladkyy (xx) (Dk. 85 İsmail Konuk
), Rassouil (xx)
GOLLER: Dk. 77 Legear, Dk. 90 Kaan Kanak (Adana Demirspor
)
SARI KARTLAR: Mehmet Güven, Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor) - Erdal Öztürk (Adana Demirspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Afjet Afyonspor sahasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.
7'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Nazmi'nin ceza sahasına ortasını kaleci Çağlar tek yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa gelişine vuran Taşkın'ın şutu farklı şekilde auta gitti.
10'uncu dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Mehmet'in uzun topunu kontrol eden Ersel sol çaprazdan sert vurdu, top yandan auta gitti.
34'üncü dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Onur Ramazan'ın pasıyla son çizgiye inen Uğur'un ortasında kale sahasında topun gelişine voleyi vuran Oltan'ın şutu yandan auta gitti.
45'inci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Berk'in vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
51'inci dakikada Uğur'un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortaya savunma müdahale etti ve topu kornere gönderdi.
53'üncü dakikada Afjet Afyonspor'da Uğur'un taç atışında ceza alanı içinde rakiplerinden kurtulan Nazmi'nin vuruşu kaleci Çağlar'da kaldı.
60'ıncı dakikada Adana Demirspor atağında savunma arkasında topla buluşan Gladkyy'nin vuruşunda Soner son müdehaleyi yaparak topu kornere çeldi.
70'inci dakikada Adana Demirspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Berk'in vuruşunda top kaleci Soner'in kucağında kaldı.
77'nci dakikada Adana Demirspor sağ kanattan etkili bir hücum yaptı. Ceza alanı sağ köşesinde topla buluşan Legear önünü boşaltıktan sonra uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı ve topu ağlara göndererek deplasmanda takımını öne geçirdi: 0-1.
86'ncı dakikada Afjet Afyonspor'dan Taşkın'ın ceza alanına gönderdiği yüksek topu Oltan indirdi. Topla buluşan Ajeti'nin vuruşunda kaleci Çağlar topu çeldi. Boşta kalan topu savunma kornere çeldi.
90'ıncı dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topta Emre Öztürk'ün vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti. Köşe
vuruşu sonrasında Legear ile hızlı hücum yapan Adana Demirspor'da topla buluşan Kaan Kanak'ın sert vuruşunda top savunmadan sekerek ağlarla buluştu: 0-2.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Adana Demirspor sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 44'e yükseltti. Afjet Afyonspor ise aldığı mağlubiyetle birlikte Eskişehirspor
'u kazandığı haftada 25 puanla 16'ncı sıraya geriledi.