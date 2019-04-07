Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor-Adana Demirspor Maçının Ardından

Afjet Afyonspor-Adana Demirspor Maçının Ardından

42 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 2-0 yendi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 2-0 yendi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ve Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek maçın ardından açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:45 Kaynak: AA

Yusuf Şimşek, Ümit Özat, Adana Demirspor, Spor
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