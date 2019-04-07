Afjet Afyonspor-Adana Demirspor Maçının Ardından
42 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 2-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor
, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 2-0 yendi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat
ve Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek
maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:45 Kaynak: AA
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