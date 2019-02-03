Afjet Afyonspor- Adanaspor Maçının Ardından - Güller ve Demirbakan

Spor Toto 1. Ligin 20. haftasında konuk ettiği Adanaspor
'a 3-0 mağlup olan Afjet Afyonspor'un Teknik Direktörü Serhat Güller, "İkinci yarının başında yediğimiz gol, bütün oyun planımızı, moralimizi, düzenimizi ve oyun coşkumuzu sekteye uğrattı. Daha sonra da kontraya yakalandığımız pozisyonlarda da maalesef iki gol daha yedik." dedi.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serhat Güller, beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını dile getiren Güller, şöyle konuştu:
"Belki de iç sahada oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesini oynayarak müsabakaya başladık. İyi de pozisyonlar yakaladık. Rakibimizi kendi sahasında kalmaya mecbur etmeye çalıştık. Coşkulu bir oyunla ilk yarıyı bitirdik. Ama ilk yarıda yakaladığımız pozisyonlarla maçı bitirmemiz lazımdı. Yakaladığımız pozisyonlardan bir tanesini gol yapsaydık belki aynı sonuçla rakip takımı bırakma şansımız olacaktı. Sonuçta, ikinci yarının başında yediğimiz gol, bütün oyun planımızı, moralimizi, düzenimizi ve oyun coşkumuzu sekteye uğrattı. Daha sonra da kontraya yakalandığımız pozisyonlarda da maalesef iki gol daha yedik."
Bazen futbolda topun sizi sevmesi ve hakem şansınızın olması gerektiğini aktaran Güller, bunların hiç biri maalesef kendilerinin yanında olmadığını vurguladı. Türkiye Futbol
Federasyonun (TFF
) lig'teki diğer takımlara transferleri açmasının iyi bir tutum ve davranış olmadığı şeklinde eleştiren Güller, "İki saatte bütün transferleri hallediyorlar. 15-20 tane transfer yapabiliyorlar. Yurt dışından getiriyorlar. Diğer kulüpler para veriyor. Maalesef farklı farklı şeyler oluyor. Bu ligte böyle şeyleri çok tasvip etmiyoruz ama bazen de hedef haline getiriliyorsunuz. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir takım 'benim oyuncularımı almayın, biz küme düşeceğiz' diye ağlıyor. Aynı takım, para verildiğinde kendi oyuncularını satıyor. Aynı takımın hocası da başka bir takımın oyuncusunu aldı diye de onun hakkında da konuşuyor. Yani, bu lig kolay değil, zor bir lig. Yani bir şeyler dönüyor, bir şeyler oynanıyor. Senaryo yazılmış ve o senaryonun içerisinde bizde bir şeyler oynuyoruz. Ama bu bizim adımıza doğru değil gibi geliyor. Yani 2-3 takımı kurtaracaklar. Maçlarını iyi yapan, maaşını iyi ödeyen ve bütçesini iyi düzenleyen takımları da maalesef düşürecekler. Görüntü onu gösteriyor. Federasyonun bu tutum ve davranışı da diğer takımları da zan altında tutuyor. Dolayısıyla da bundan da son derece mağduruz ve üzüntülüyüz. Maçını iyi yapan ve parasını ödeyen takımların bu ligte kalması lazım. Borcu olan takımlarında düşmesi lazım. Doğal olanda bu ama Türkiye'de böyle garip uygulamalar da oluyor." diye konuştu.
-Coşkun Demirbakan: "Kazanmayı hak ettik"
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.
Rakipleri için üzgün olduklarına değinen Demirbakan, şöyle devam etti:
"İnşallah, gelecek maçlarda toparlanırlar ve daha çekişmeli bir lig olur. Biz, zannediyorum ki kazanmayı hak ettik. Futbolcularımın ayaklarına sağlık ve hepsine teşekkür ediyorum. Rakibimiz bugün ya kötü günündeydi ya da taktik olarak bir şeyler üretemediler. Sırf uzun oynadılar. Bunun haricinde oynamadılar ve bu da bize avantaj sağladı. Dönen toplarla neticeye gittik. Daha iyi olmamız lazım. Kazandık ama yeterli değil, daha çok çalışmamız lazım. Bunun dışında daha iyi yerlere gelmemiz lazım. Bugün ki maç ölçü değil."