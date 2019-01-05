Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir ile Anlaştı

Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir ile Anlaştı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı.

Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir ile Anlaştı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uğur Akdemir'in, mor-beyazlıların Antalya kampına dahil olduğu ve ilk antrenmanına çıktığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

Boluspor, Uğur Akdemir, Spor
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