Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir ile Anlaştı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor
'dan Uğur Akdemir
'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Uğur Akdemir'in, mor-beyazlıların Antalya
kampına dahil olduğu ve ilk antrenmanına çıktığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:55 Kaynak: İHA
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