Afjet Afyonspor'da Adanaspor Maçı Hazırlığı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Güller, hafta sonu sahalarında Adanaspor
karşısında oynayacakları maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.
Mor beyazlı takım, Adanaspor ile Pazar günü oynanacak maça Zafer Stadında yaptığı antrenmanla hazırlanıyor.
Teknik Direktör Serhat Güller gözetiminde yaptığı çalışmaya koşu ve ısınmayla başlayan Afjet Afyonsporlu oyuncular, antrenmanı taktik maçı yaparak tamamladı.
Çalışmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Güller, pazar günü oynayacakları maça çok iyi hazırladıklarını ve sahaya üç puan için çıkacaklarını söyledi.
Takımın gayet iyi durumda olduğunu belirten Güller, şöyle konuştu:
"Son oynadığımız iki maçta ortaya koyduğumuz performansın karşılığını skor olarak alamasak da oyun olarak iyi mücadele ettik. İyi oynadığımız iki karşılaşma oldu. Tabii bu da bize moral ve ümit verdi. Kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmada üç puan almak istiyoruz. Rakibimiz Adanaspor. Aşağılardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. İki haftada aldığımız iki puanı perçinlemek adına bu maç son derece önemli."
İç sahada en son Eskişehirspor
karşısından galip geldiklerini hatırlatan Güller, içerde de çok fazla galibiyetleri olmadığını dile getirdi.
Güller, Afyonspor taraftarını tribünlerde görmek istediklerini belirterek, taraftarlara da takımlarına destek olma çağrısında bulundu.