Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor'da Adanaspor Maçı Hazırlığı

Afjet Afyonspor'da Adanaspor Maçı Hazırlığı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Güller, hafta sonu sahalarında Adanaspor karşısında oynayacakları maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

Afjet Afyonspor'da Adanaspor Maçı Hazırlığı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Güller, hafta sonu sahalarında Adanaspor karşısında oynayacakları maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

Mor beyazlı takım, Adanaspor ile Pazar günü oynanacak maça Zafer Stadında yaptığı antrenmanla hazırlanıyor.

Teknik Direktör Serhat Güller gözetiminde yaptığı çalışmaya koşu ve ısınmayla başlayan Afjet Afyonsporlu oyuncular, antrenmanı taktik maçı yaparak tamamladı.

Çalışmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Güller, pazar günü oynayacakları maça çok iyi hazırladıklarını ve sahaya üç puan için çıkacaklarını söyledi.

Takımın gayet iyi durumda olduğunu belirten Güller, şöyle konuştu:

"Son oynadığımız iki maçta ortaya koyduğumuz performansın karşılığını skor olarak alamasak da oyun olarak iyi mücadele ettik. İyi oynadığımız iki karşılaşma oldu. Tabii bu da bize moral ve ümit verdi. Kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmada üç puan almak istiyoruz. Rakibimiz Adanaspor. Aşağılardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. İki haftada aldığımız iki puanı perçinlemek adına bu maç son derece önemli."

İç sahada en son Eskişehirspor karşısından galip geldiklerini hatırlatan Güller, içerde de çok fazla galibiyetleri olmadığını dile getirdi.

Güller, Afyonspor taraftarını tribünlerde görmek istediklerini belirterek, taraftarlara da takımlarına destek olma çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:01 Kaynak: AA

Adanaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı

Transfer Evrakları Yetişmeyen Ankaragücü Futbolcusu El Kabir, Ortada Kaldı İtalya Kupası'nda Son Yarı Finalist Lazio
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 12:14:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor'da Adanaspor Maçı Hazırlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]