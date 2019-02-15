Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor'da Giresunspor Maçı Hazırlıkları

Afjet Afyonspor'da Giresunspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Afjet Afyonspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü Giresunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Afjet Afyonspor'da Giresunspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Afjet Afyonspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü Giresunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanı Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve kulübün yeni başkanı Ali Şahin de izledi.

Vali Tutulmaz, antrenman öncesi yaptığı konuşmada, takıma güvendiklerini söyledi.

Takımda bazı değişikler yaşandığını dile getiren Tutulmaz, "Son dönemde gerek futbolcu, gerek teknik direktör gerekse yönetim açısından değişiklikler oldu. Bu değişikliklerle yeniden hedefe odaklamak için bir araya gelmemiz gerektiği açık. Takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Taraftara çağrıda bulunan Tutulmaz, Giresunspor karşılaşması için taraftar desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Afjet Afyonspor'un yeni başkanı Ali Şahin ise destekleri dolayısıyla Vali Tutulmaz'a teşekkür ederek, "İnşallah bu hafta yeni bir sayfa açacağız. Artık elimizden ne geliyorsa sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:31 Kaynak: AA

Giresunspor, Spor
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