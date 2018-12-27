Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor'da Transfer

Afjet Afyonspor'da Transfer

39 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'da forma giyen defans oyuncusu Emre Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Afjet Afyonspor'da Transfer, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'da forma giyen defans oyuncusu Emre Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Afjet Afyonspor Kulübü Başkanı Salih Sel'in, başkanlığını yaptığı İl Genel Meclisindeki makamında düzenlenen imza töreninde, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Sel, ara transfer döneminde takıma takviye yaparak bulundukları alt sıralardan kurtulmayı amaçladıklarını belirtti.

Ligde kalıcı olmak için çalıştıklarını vurgulayan Sel, önümüzdeki günlerde yeni transferlerin olacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:12 Kaynak: AA

Emre Öztürk , Elazığspor, Spor
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