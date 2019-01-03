Afjet Afyonspor'da Transfer
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Altay'dan Metin Yüksel ile Belçika'nın Wilrijk takımından Gökhan Kardeş'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Altay
'dan Metin Yüksel ile Belçika
'nın Wilrijk takımından Gökhan Kardeş'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Metin Yüksel'le 1,5 yıllık, Belçika'nın Wilrijk takımında forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Gökhan Kardeş'le de kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sözleşme imzalayan yeni transferlerin, Afjet Afyonspor'un Antalya
kampına dahil olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:10 Kaynak: AA
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